بيرس مورجان ينتقد الاحتلال ويندد بفصل الأطفال عن الحضّانات بمستشفى الشفاء

كتب آسر أحمد

أدان الصحفي الشهير بيرس مورجان، ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وبالأطفال، حيث نشر صورة عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، يظهر من خلالها الأطفال داخل مستشفى الشفاء في غزة بعد فصل الحضانات عنهم بسبب نفاد الطاقة والأكسجين بعد الحصار الشامل الذي فرضه الكيان الصهيوني منذ بداية الحرب على المدنيين في غزة.

وكتب مورجان "انفصل العشرات من الأطفال حديثي الولادة عن حضانتهم في مستشفى الشفاء بغزة بسبب نفاد الطاقة والأكسجين، ويجب على إسرائيل أن تفعل المزيد لإيصالهم إلى بر الأمان والحصول على العلاج الطبي، في أسرع وقت ممكن".



تغريدة بيرس مورجان

وعلى نفس السياق، قالت الدكتورة مى الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية، إن هناك 23 مستشفى من أصل 25 مستشفى خرجت عن الخدمة في غزة.

وأضافت وزيرة الصحة الفلسطينية، في تصريحات لبرنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on :" لدينا أزمة كبيرة في مستشفى الشفاء، ومستشفى القدس، وهناك كارثة في مستشفى الرنتيسي والنصر وتم إخراج الكادر الصحي بقوة السلاح".

وتابعت الدكتورة مى الكيلة، أنه تم إخراج المرضى بالقوة من مستشفى الرنتيسي والنصر، ومستشفى الشفاء محاصر بالدبابات، والطاقم الطبي لا يستطيع أن ينظر حتى من الشباك، ولا يوجد طعام ولا شراب.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية، إن هناك 39 طفلا في العناية المركزة في مستشفى الشفاء، وحياتهم مهددة لنقص الوقود، وهناك 100 جثمان شهيد في ساحة مستشفى الشفاء منذ 3 أيام، وبدأت تتحلل، والكلاب تنهشها، وناشدنا الصليب الأحمر لدفن الجثث الموجودة في ساحة مستشفى الشفاء.

فيما قال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبرييسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، إن عدد الوفيات بمستشفى الشفاء بغزة ارتفع بشكل ملحوظ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل، مضيفا أن مستشفى الشفاء في غزة خرج عن الخدمة، ونطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، كما لا يمكن للعالم أن يقف صامتا ومستشفيات غزة تتحول إلى مشاهد الموت والدمار واليأس.