بمناسبة انطلاق مهرجان العسل.. تعرف على فوائده الذهبية لصحتك

كتبت فاطمة خليل

تنطلق اليوم فعاليات مهرجان العسل بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر ويستمر حتى يوم 15 نوفمبر، وبهذه المناسبة نتعرف في هذا التقرير على فوائد العسل لصحتك، بحسب موقعى aarp و beeculture.

والعسل غنى بمضادات الأكسدة، مما يعني أن تناوله بانتظام سوف ينظف الجسم من السموم المختلفة، بالإضافة إلى ذلك، فإن خصائصه المضادة للبكتيريا ستحسن حالة بشرتك بشكل كبير.

فوائد العسل

فقدان الوزن

إذا كنت تريد إنقاص الوزن، يوصي الأطباء باستبعاد جميع الحلويات التي تحتوي على السكر، واستبدالها بالعسل وذلك لأن السكر الموجود في العسل له تركيبة مختلفة عن تلك الموجودة في المحليات الأخرى.

العسل يعزز عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون، وهو أمر ضروري لفقدان الوزن.

العسل لا يرفع نسبة السكر في الدم بنفس سرعة السكر الأبيض

يتم استقلاب العسل بشكل مختلف عن السكر الأبيض وينتج كمية أقل من السكر.

تشير الأبحاث إلى أن العسل قد يعزز حساسية الأنسولين وقد يدعم البنكرياس، وهو العضو الذي ينتج الأنسولين

علاج الجروح أو الحروق

لقد تم استخدام العسل في التئام الجروح لعدة قرون، وقد أظهر العسل إمكانية في إدارة الجروح بسبب خصائصها المضادة للميكروبات وقدرتها على تعزيز الشفاء.

هناك الكثير من الأدلة على أن استخدام العسل أثناء العلاج الإشعاعي لسرطان الفم يساعد على منع بعض الآثار الجانبية السيئة لالتهاب الغشاء المخاطي أو التهاب الفم.

تشير الأبحاث إلى أن العسل يمنع أو يتحكم في نمو البكتيريا على الجرح، ويساعد على التخلص من الأنسجة الميتة والكائنات الحية الدقيقة، وينقل الأكسجين والمواد المغذية إلى الجرح من أجل الشفاء بشكل أسرع.

العسل مثبطًا فعالًا للسعال

وجدت دراسة جديدة أن العسل يوفر بديلاً للمضادات الحيوية في السيطرة على تكرار السعال وشدته، وذلك بسبب أن قوام العسل السميك وخصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للميكروبات قد توفر تخفيفًا لأعراض السعال.

قد يوفر العسل فوائد مضادة للاكتئاب أو القلق

تشير الأبحاث إلى أن مركبات البوليفينول الموجودة في العسل، مثل الأبيجينين، وحمض الكافيين، والكريسين، وحمض الإيلاجيك، والكيرسيتين، تدعم صحة الجهاز العصبي، مما قد يعزز الذاكرة ويدعم الحالة المزاجية.

وأشارت الأبحاث إلى أن إحدى خصائص العسل هي أنه يساعد في بناء وتطوير الجهاز العصبي المركزي بأكمله، وخاصة بين الأطفال في سن ما قبل المدرسة. مما يؤدي إلى تحسين الذاكرة والنمو، وتقليل القلق .