اليوم السابع: الرئيس السيسى يشهد افتتاح معرض التجارة البينية الأفريقية

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: الرئيس السيسى يشهد افتتاح معرض التجارة البينية الأفريقية
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الرئيس السيسى يشهد افتتاح معرض التجارة البينية الأفريقية.. ويؤكد: أفريقيا تمتلك قدرات اقتصادية هائلة لا ينقصها إلا التنسيق.. مصر تقوم بدور إيجابى فيما ينفع الناس وحريصة على البناء والتعمير.. وزير الصناعة: توقيع اتفاقيات بقيمة 3 مليارات دولار.. رانيا المشاط تؤكد: فجوة تمويل البنية التحتية فى أفريقيا تقدر بـ170 مليار دولار سنويا.. وأمين منطقة التجارة الأفريقية: القاهرة أول الداعمين للتكامل فى القارة
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