وأضافت فرسخ - في إفادة صحفية - أن استمرار إطلاق النار الكثيف في مُحيط مُستشفى "القدس" في منطقة تل الهوا بمدينة غزة وسماع أصوات القصف والانفجارات العنيفة في المنطقة، منعت القافلة من مواصلة السير بشكل مؤقت، لحين تحسن الظروف، حتى تستكمل السير من أجل تأمين عملية إجلاء المرضى والطواقم الطبية، في ظل الأوضاع المتدهورة المحيطة بالمستشفى.