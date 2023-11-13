المركز الثقافي الأرثوذكسى يلغى احتفاله بالذكرى الـ 15 لافتتاحه تضامنا مع غزة

كتب: محمد الأحمدى

أعلن المركز الثقافي القبطى الأرثوذكسى أحد أهم الهيئات التعليمية فى الكنيسة إلغاء احتفالاته هذا العام بمرور 15 عاما على تأسيسه بيد قداسة البابا شنودة الثالث عام 2008، وذلك نظراً لما تشهده الأحداث الجارية في قطاع غزة.

وذكرت الصفحة الرسمية للمركز على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوم أنه يمر هذا العام خمسة عشر عاما على تأسيسه فهو صرح يعد تراثا قبطيا ثمينا، وله دور حيوي في تاريخ مصر، وفي نشر الثقافة القبطية على مستوى الأمم، وفي حث الأجيال الجديدة على التمسك بهويتهم بوعى وإدراك.

ويأتي ذلك لتعزيز التبادل العلمي والثقافي والتعاون الدولي بين الأفراد وتهيئة مناخ للطلاب والباحثين وتشجيعهم على مد جسور التفاهم بين الكنيسة والأمة المصرية والمجتمع الدولى من حولها، كما يوفر المركز المؤازرة للفقراء، المرضى، المعاقين ومن لهم احتياجات مختلفة.