الرئيس الفرنسي يبحث هاتفيًا مع نظيره الإسرائيلي الوضع الإنساني في غزة

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أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الأحد، محادثات هاتفية مع نظيره الإسرائيلي إسحق هرتسوج، حسبما أعلنت الرئاستان الفرنسية والإسرائيلية.

وذكرت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون تطرق في حديثه إلى التقييم الذي قدمته الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بشأن تدهور الوضع الإنساني بشكل مستمر في غزة، وذلك خلال المؤتمر الذي عُقِد في باريس يوم الخميس الماضي.

وأضافت الرئاسة أن ماكرون أشار إلى الاحتياجات الإنسانية العاجلة، لا سيما فيما يتعلق بوصولها وحماية العاملين في المجال الإنساني والسكان المدنيين، منوهًا بأن مسألة الرهائن المحتجزين في غزة أثيرت أيضًا خلال المؤتمر الذي عُقِد في باريس.

وأكد ماكرون مجددًا أنه من الضروري الآن فتح أفق سياسي، معتبرًا أن تلبية تطلعات الفلسطينيين في إقامة دولة تعيش في سلام إلى جانب إسرائيل هي وحدها التي ستسمح بضمان السلام الدائم في المنطقة"، حسبما ذكرت الرئاسة الفرنسية.