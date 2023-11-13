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الرئيس السيسى يصل مقر انعقاد المعرض الأفريقى للتجارة البينية

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 09:33 ص
الرئيس السيسى يصل مقر انعقاد المعرض الأفريقى للتجارة البينية الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد عبد العظيم

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وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر انعقاد المعرض الأفريقى للتجارة البينية.

وتقام الدورة الثالثة للمعرض الأفريقى للتجارة البينية بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات تحت عنوان "الربط بين الأسواق الأفريقية" وينظمه البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسم بنك" بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي وأمانة اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية بهدف زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الأفريقية وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة السمراء.

المعرض يعقد في مصر للمرة الثانية إذ أقيمت دورته الأولى عام 2018 وشهدت نجاحاَ كبيراَ سواء من حيث عدد المشاركين أو حجم الأعمال والفعاليات المنظمة، وهو ما ساهم في تشجيع الأطراف المنظمة للمعرض لإقامة الدورة الحالية على أرض مصر، مشيراً إلى أن هذه الدورة من المعرض تأتى وسط تحديات دولية عالمية وإقليمية وظرف اقتصادي عالمي عصيب منذ جائحة كورونا التي أثرت بالسلب على عدد كبير من الدول الأفريقية وما زالت دول العالم والدول الأفريقية من بينها تعاني للتخفيف من حدة هذه الأزمات المتلاحقة.







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