البعثة الرياضية بالداخلية تفوز بالمركزين الأول والثانى ببطولة الشرطة العربية

كتب محمود عبد الراضي

شاركت وزارة الداخلية المصرية فى بطولة الشرطة العربية الأولى للتبادل التى نظمها الاتحاد الرياضى القطرى للشرطة بالتعاون مع الأمانة العامة للاتحاد الرياضى العربى للشرطة، وتحت رعاية الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثانى (وزير الداخلية القطرى - قائد قوة الأمن الداخلى "لخويا") وذلك بالعاصمة القطرية (الدوحة) خلال الفترة من 7ـ11 نوفمبر الجارى .

عُقدت فعاليات البطولة بمشاركة البعثات الرياضية وعدد 26 فريقاً يمثلون 15 دولة (قطر، السعودية ، مصر، تونس، المغرب، الجزائر، العراق، الإمارات، موريتانيا، لبنان، سلطنة عمان، الأردن، اليمن، فلسطين، السودان).. وجاءت مشاركة وزارة الداخلية من خلال بعثة رياضية ضمت فريقين من اللاعبين المحترفين والمصنفين عربياً.

وأسفرت فعاليات منافسات البطولة عن تأهل الفريقين المصريين للنهائى وفوزهما بالمركزين الأول والثانى.

وقام وفد من وزارة الداخلية باستقبال الفائزين حال عودتهم للبلاد، حيث نقلوا لهم تهنئة وزير الداخلية وتمنياته لهم بدوام التفوق لتعلوا بجهودهم وإنجازاتهم راية البلاد دوماً فى شتى المحافل الرياضية، حيث يأتى ذلك فى إطار حرص الوزارة على تكريم وتقدير جهود أبنائها.



التتويج باللقب



تكريم بعثة الداخلية



جانب من البطولة



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