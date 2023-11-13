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الأرصاد: محطات الرصد سجلت شبورة كثيفة وضبابا وانخفاض الرؤية بمناطق متفرقة

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 09:36 ص
الأرصاد: محطات الرصد سجلت شبورة كثيفة وضبابا وانخفاض الرؤية بمناطق متفرقة شبورة كثيفة - أرشيفية
كتب ــ محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه طبقا لمحطات الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية سجلت محطات عدة شبورة مائية كثيفة وضبابا وانخفضت الرؤية الأفقية على مناطق متفرقة .
 
وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم كما يلى  :
 
القاهرة الكبري والوجه البحرى 28 درجة مئوية 
السواحل الشمالية 26 درجة مئوية 
جنوب سيناء 32 درجة مئوية 
شمال الصعيد 30 درجة مئوية 
جنوب الصعيد 34 درجة مئوية 
 
ويشهد اليوم الإثنين، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
 






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