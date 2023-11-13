اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 نوفمبر 2023 04:22 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: تكاثر السحب على جنوب سيناء وخليج العقبة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 04:10 م
الأرصاد: تكاثر السحب على جنوب سيناء وخليج العقبة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة حالة الطقس
كتب ــ محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر إصدار لصور الأقمار الصناعية يشير  إلى تكون بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر والتي يتساقط معها أمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق.
 
ويشهد اليوم الإثنين، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف  على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
ومن المتوقع أن يشهد غدا الثلاثاء فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى، وفرص أمطار  متوسطة تكون رعدية أحيانا السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على جنوب الوجه البحرى ووسط سيناء ومدن القناه وخليج السويس، وأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار خفيفة على شمال الصعيد.






حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة