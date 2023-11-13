الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة غدًا وتوقعات بطقس معتدل بأغلب الأنحاء

كشف محمود القياتى، عضو المركز الإعلامى بـ الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاض فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية غدًا الثلاثاء، حيث من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة غدًا 26 درجة .

وأشار عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه بذلك متوقع أن يسود غدًا طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل الحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويشهد اليوم الإثنين طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.