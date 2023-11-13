ألمانيا تعلن رفع مساعداتها العسكرية لأوكرانيا لــ 8 مليارات يورو

وكالات

أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن بلاده سترفع مساعداتها العسكرية لكييف إلى ثماني مليارات يورو خلال العام المقبل.

وتعد ألمانيا أحد أكبر الداعمين لأوكرانيا منذ بدء روسيا عملية عسكرية في الأراضي الأوكرانية أواخر فبراير 2022.

وقدمت برلين لكييف مساعدات إنسانية ومالية وعسكرية بقيمة 22 مليار يورو منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية قبل حوالي عامين.

وأضاف بيستوريوس في مقابلة مع قناة "آيه آر دي" التلفزيونية "هذه إشارة قوية تظهر أننا لن نتخلى عن أوكرانيا" التي تواجه الغزو الروسي، في الوقت الذي يتركز فيه الاهتمام الدولي على الحرب بين إسرائيل وحماس.

وتطالب أوكرانيا باستمرار حلفاءها الغربيين بمساعدات عسكرية أكبر، لكن الهجوم المضاد الذي شنته هذا العام لم ينجح في طرد القوات الروسية المتمركزة جنوب وشرق البلاد.

وأوضح بيستوريوس أن زيادة الأموال تأتي استجابة لتجربة هذا العام "التي أظهرت أن المبالغ المقررة كانت تستنفد بسرعة".

وتوافقت حكومة المستشار أولاف شولتز الائتلافية على مضاعفة حزمة المساعدات الأولية التي تتكون بشكل أساسي من المعدات العسكرية، ومن المقرر أن تتم المصادقة على القرار رسميا في البرلمان.

وتعد ألمانيا من الداعمين الرئيسيين لأوكرانيا منذ أن غزتها روسيا في شباط/فبراير من العام الماضي، حيث قدمت لها مساعدات إنسانية ومالية وعسكرية بقيمة 22 مليار يورو.

لكن برلين تجنبت مد كييف بصواريخ توروس البعيدة المدى خوفا من استخدامها لضرب الأراضي الروسية.