أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 13/ 11/ 2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 13-11-2023.

إيقاف تداول 17 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 17 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، ومصر لصناعة الكيماويات، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وجولدن تكس للأصواف، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، وحق اكتتاب شركة أم بي للهندسة-1، والقاهرة للإسكان والتعمير، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، والنصر للأعمال المدنية، والمصرية للاتصالات، والقاهرة للدواجن، وأم بي للهندسة، والملتقى العربي للاستثمارات، والمشروعات الصناعية والهندسية، والعربية للخزف-سيراميكا ريماس، واسيك للتعدين-اسكوم.

البورصة تربح مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 3.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه عند مستوى 1.614 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 3.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 115.7 ألف عملية لعدد 198 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.95% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.85%، والعرب على 5.2%، واستحوذت المؤسسات على 2.65% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 8.32%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 102.5 مليون جنيه، 3 ملايين جنيه، 52 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 50.8 مليون جنيه، 41.6 مليون جنيه، 65.1 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 23954 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 28983 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 10194 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 4791 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 7020 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.14% ليغلق عند مستوى 5477 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 1458 نقطة.

وصعدت أسهم 87 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 71 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 5.470 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.72%.

- المصرية للاتصالات بسعر إغلاق 38.200 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.35%.

- مينا للاستثمار السياحي والعقاري بسعر إغلاق 1.230 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.12%.

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 55.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.36%.

- العربية للخزف-سيراميكا ريماس بسعر إغلاق 0.860 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.26%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 149.220 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.70%.

- العبوات الطبية بسعر إغلاق 0.967 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.66%.

- اسيك للتعدين-اسكوم بسعر إغلاق 25.620 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.50%.

- مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو بسعر إغلاق 523.020 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.86%.

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 70.790 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.80%.