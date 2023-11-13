أخبار 24 ساعة.. وزير التعليم يلتقى الطالب النابغ يحيى عبد الناصر

يقدم "اليوم السابع" سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويستعرض أهم الأخبار فى الملفات الحيوية والخدمية، ومن بينها:
محافظ الجيزة يفتتح غدا مهرجان التمور بحضور عدد من الوزراء
خليك واعى.. لا صحة لظهور حالات بشرية مصابة بأنفلونزا الطيور (إنفوجراف)
وزيرة التضامن: تقديم الخدمات العلاجية لـ147 ألف مريض إدمان مجانا
محافظ الجيزة: إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بمساحة 12 فدان فى أبو النمرس
محافظ الجيزة: مهرجان التمور يستهدف دعم قطاع زراعة النخيل
وزارة الصحة تحذر من الإفراط فى استخدام جلسات البخار .. تفاصيل
تعليم الجيزة تحصد المركز الأول ببطولة القاهرة الكبرى لمدارس الصم والبكم
أيمن عاشور: نحرص على الاستفادة من سياسات المؤسسات الدولية في مجال التعليم
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