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أخبار 24 ساعة.. وزير التعليم يلتقى الطالب النابغ يحيى عبد الناصر

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. وزير التعليم يلتقى الطالب النابغ يحيى عبد الناصر وزير التعليم والنبغة يحيى عبد الناصر
كتب محمود طه حسين

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يقدم "اليوم السابع" سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويستعرض أهم الأخبار فى الملفات الحيوية والخدمية، ومن بينها:
 

محافظ الجيزة يفتتح غدا مهرجان التمور بحضور عدد من الوزراء

خليك واعى.. لا صحة لظهور حالات بشرية مصابة بأنفلونزا الطيور (إنفوجراف)
وزيرة التضامن: تقديم الخدمات العلاجية لـ147 ألف مريض إدمان مجانا
محافظ الجيزة: إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بمساحة 12 فدان فى أبو النمرس
محافظ الجيزة: مهرجان التمور يستهدف دعم قطاع زراعة النخيل
وزارة الصحة تحذر من الإفراط فى استخدام جلسات البخار .. تفاصيل

 







وزارة التربية والتعليم

النبغة يحيى عبد الناصر

التحاق الطالب يحيى عبد الناصر بكلية العلوم

وزير التعليم يلتقى الطالب يحيى عبد النصر

اخبار مصر




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