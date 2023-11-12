اليوم السابع
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3 حالات يعاقب فيها مرتكب جريمة السرقة بالسجن المؤبد أو المشدد.. تعرف عليها

الأحد، 12 نوفمبر 2023 02:00 ص
3 حالات يعاقب فيها مرتكب جريمة السرقة بالسجن المؤبد أو المشدد.. تعرف عليها ضبط متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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حدد القانون المصري، عقوبة السجن المؤبد أو المشدد، للمتهم بارتكاب جريمة سرقة في الطرق العامة، إذا وقعت في ثلاث حالات وظروف خاصة، حيث نصت المادة 315 من قانون العقوبات، أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية:

(أولاً) إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

(ثانياً) إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

(ثالثاً) إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

 

 







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