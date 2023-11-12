‫تعرف على تفاصيل مبادرة "ازرع".. تستهدف 15 محافظة

كتبت أسماء نصار

أطلقت وزارة الزراعة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مبادرة "ازرع" في الوادى الجديد والتي تستهدف زراعة 120 ألف فدان قمح في المحافظة تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد .

وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:

1- مبادرة ازرع بالتعاون بين وزارة الزراعة والهيئة الإنجيلية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي .

2- تستهدف زراعة مليون فدان قمح في 15 محافظة

حيث تقوم الهيئة الإنجيلية بتوفير التقاوى الجيدة المعتمدة للمزارعين بتخفيض 50% من أسعارها.

3- نجحت المبادرة العام الماضي حيث استهدفت ( 8 ) محافظات .

4- 100 ألف مزارع ساهم في توسيع المرحلة الثانية هذا العام لتشمل 15 محافظة و500 ألف مزارع وزراعة مليون فدان قمح بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى

5- مُبادرة إزرع تعمل علي تحسين دخل صغار المزارعين وزيادة إنتاجية المحاصيل الإستراتيجية لتحقيق الآمن الغذائي بالتعاون مع وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي لتوفير التقاوي المعتمدة طبقاً للخريطة الصنفية بأسعار مخفضة .

6- المبادرة تقدم الدعم الفنى والإرشادي والمدارس الحقلية والندوات الإرشادية من خلال الجهات التابعة للوزارة قطاع الإرشاد الزراعي ومديريات الزراعة ، والإدارة المركزية لإنتاج التقاوي والإدارة المركزية لفحص وإعتماد التقاوي.