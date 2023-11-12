وفاة وزير الخارجية التشيكي الأسبق كاريل شوارزنبرج عن عمر ناهز 85 عاما

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توفي وزير الخارجية التشيكي الأسبق كاريل شوارزنبرج عن عمر ناهز 85 عاما، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.



وذكر راديو (براغ الدولي) في نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم الأحد، أن شوارزنبرج الذي كان يحمل الجنسيتين التشيكية والسويسرية قد ولد في براغ عام 1937 لعائلة نبيلة اضطرت إلى الفرار من البلاد بعد الانقلاب الشيوعي عام 1948 واستقرت في فيينا.



وقد شغل شوارزنبرج في الثمانينيات منصب رئيس اتحاد هلسنكي الدولي لحقوق الإنسان، حيث عمل على التفاوض بشأن مسألة حقوق الإنسان في الاتحاد السوفييتي السابق وبلغاريا وكوسوفو وتشيكوسلوفاكيا.



وبعد عودته إلى تشيكوسلوفاكيا في عام 1989، شغل شوارزنبرج منصب مستشار الرئيس فاتسلاف هافيل .. كما تم انتخابه عضوا في مجلس الشيوخ من عام 2004 إلى عام 2010 وشغل منصب وزير خارجية جمهورية التشيك من عام 2007 إلى عام 2009 ومرة ​​أخرى من عام 2010 إلى عام 2013.