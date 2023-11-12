اليوم السابع
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وزير العدل يستقبل نظيره الصومالى والنائب العام لجمهورية الصومال

الأحد، 12 نوفمبر 2023 10:11 م
وزير العدل يستقبل نظيره الصومالى والنائب العام لجمهورية الصومال النائب العام يستقبل وزير العدل والنائب العام لدولة الصومال
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

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استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه، اليوم الأحد، وزير العدل والشئون الدستورية الصومالي حسن معلم محمود، والنائب العام الصومالي سليمان محمد محمود، والوفد المرافق لهما وذلك بحضور عددٍ من قادة النيابة العامة المصرية.
 
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ومن جهته، رحب النائب العام بضيوفه الكرام، مُشيرًا إلى العلاقات التاريخية المميزة بين الدولتين الشقيقتين. 
 
وتباحثوا في سبل تعزيز التعاون القضائي بين البلديْن، والاستعانة بالخبرة المصرية في تدريب أعضاء النيابة العامة الصومالية، وإعداد برنامج تدريبي لهم عبر معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة المصرية، والاستفادة من التشريعات والأحكام المصرية، ومنجزات النيابة العامة المصرية في مجال التحول الرقمي.
 
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النائب العام

النائب العام يستقبل لنظيره الصومالي

الصومال




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