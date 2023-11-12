والد الطفلة الفلسطينية جنان: "مصر لم تقصر معنا وتقدم لنا كل الخدمات"

كتب أحمد عرفة

قالت جنان فادى عبد الرؤوف، طفلة فلسطينية مصابة بالسرطان وتعالج فى مصر، إنها كانت نائمة فى أول يوم قصف إسرائيلى على غزة، متابعة: "فوجئنا بالقصف الإسرائيلى بالصواريخ وقولنا الشهادة ثم نمنا"

وأضافت جنان فادى خلال برنامج مصر تستطيع، المذاع على قناة دى إم سى: "مع استمرار القصف تركنا البيت وذهبنا لمدرسة وفجأة بدأوا يقصفون للمدرسة، فتركنا المدرسة ثم عدنا لها بعد انتهاء القصف ونمنا فيه، وبعدها ذهبنا للجنوب وظللنا فى رفح، وذهبنا لمعبر رفح وتم نقلنا للمستشفيات المصرية"، متابعة :"مصر حلوة ".

فيما قال فادى عبد الرؤوف، والد الطفلة الفلسطينية: "اكتشفنا إصابتها بالسرطان منذ 9 شهور وحصلت على أول جرعة كيماوى، والأطباء قالوا لنا لا بد أن تذهب لمستشفيات الضفة".

وأضاف فادى عبد الرؤوف: "دائما ما أفكر في زوجتى وأسرتى الذين تركتهم فى غزة، وقبل حضورى لمصر ظللت أسبوعا ونصف لا أجد خبزا وأعيش على البسكويت والعصائر ".

وتابع: "حالة ابنتى تراجعت بسبب استمرار القصف وعدم حصولها على العلاج، والطبيبة طلبت منى أن أذهب لأقرب مستشفى فى رفح وهم أخذونا إلى معبر رفح، وفي مصر لم يقصروا ويقدمون لنا كل الخدمات".