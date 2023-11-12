نيوزيلندا: مئات المتظاهرين يتجمعون فى أوكلاند للدعوة لوقف إطلاق النار بغزة

وذكر (راديو نيوزيلندا) أن مسيرة اليوم تأتي بعد تجمع قرابة 300 شخص أمس في مسيرة داعمة للفلسطينيين في مدينة "دنيدن"، حيث حمل المشاركون أعلام فلسطين ولافتات تضامن.

في سياق متصل، أفادت منظمة إغاثية نيوزيلندية بمقتل اثنين من عمال الإغاثة المحليين التابعين لها في قطاع غزة.

وذكرت منظمة "ريليف إيد" - في منشور على موقع التدوينات القصيرة (إكس) - أن "اثنين من موظفينا لقيا مصرعهما إثر استهداف منزلهما في مخيم جباليا للاجئين بقصف صاروخي".