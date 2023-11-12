مسئولون أمميون يطالبون بإجراءات دولية عاجلة لإنهاء الهجمات على مستشفيات غزة

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طالب مديرو منظمة يونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان التابعة للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية باتخاذ إجراءات دولية عاجلة لإنهاء الهجمات المستمرة على المستشفيات فى غزة.

وقال المسؤولون فى بيان لهم اليوم /الأحد/ وزعته المنظمة فى جنيف إنه يشعرون بالفزع إزاء التقارير الأخيرة عن الهجمات على مستشفى الشفاء ومستشفى ناصر الرنتيسى لطب الأطفال ومستشفى القدس وغيرها فى مدينة غزة وشمال غزة والمناطق المجاورة لها مما أدى إلى مقتل الكثيرين بمن فيهم الأطفال.



وأكد البيان أن الأعمال العدائية المكثفة المحيطة بالعديد من المستشفيات فى شمال غزة تمنع الوصول الآمن للطواقم الصحية والجرحى والمرضى الآخرين.



وأشار البيان إلى أن التقارير تفيد بأن الأطفال المبتسرين وحديثى الولادة الذين يحتاجون إلى أجهزة دعم الحياة يموتون بسبب انقطاع الكهرباء والأكسجين والمياه فى مستشفى الشفاء بينما يتعرض آخرون للخطر.. وأوضح البيان أن العاملين فى عدد من المستشفيات يؤكدون نقص الوقود والمياه والإمدادات الطبية الأساسية مما يعرض حياة جميع المرضى للخطر المباشر.



وذكرت منظمة الصحة العالمية أنها سجلت فى خلال 36 يوما الماضية ما لا يقل عن 137 هجوما على مرافق الرعاية الصحية فى غزة مما أدى إلى مقتل 521 شخصا وإصابة 686 آخرين بما فى ذلك 16 حالة وفاة و38 إصابة للعاملين الصحيين أثناء الخدمة.



وأكد البيان أن الهجمات على المرافق الطبية والمدنيين غير مقبولة وتشكل انتهاكا للقانون الإنسانى الدولى وقانون حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية وشددت على أنه لا يمكن التغاضى عن هذه الهجمات كما لا يجوز إنكار الحق فى طلب المساعدة الطبية خاصة فى أوقات الأزمات.



وقال البيان إن أكثر من نصف المستشفيات فى قطاع غزة مغلقة فى حين أن من يعمل منها ما زال يتعرض لضغوط هائلة ولا يمكنه سوى تقديم خدمات طوارئ محدودة للغاية وجراحات منقذة للحياة وخدمات العناية المركزة، ولفت البيان إلى أن نقص المياه والغذاء والوقود يهدد سلامة آلاف النازحين بما فى ذلك النساء والأطفال الذين لجأوا إلى المستشفيات والمناطق المحيطة بها.



ولفت البيان إلى أنه لا يمكن للعالم أن يقف صامتا بينما تتحول المستشفيات التى ينبغى أن تكون ملاذا آمنا إلى مشاهد الموت والدمار واليأس، وأكد على الحاجة إلى تحرك دولى حاسم الآن لضمان وقف فورى لإطلاق النار لأسباب إنسانية ومنع المزيد من الخسائر فى الأرواح والحفاظ على ما تبقى من نظام الرعاية الصحية فى غزة كما أكد على الحاجة إلى الوصول الآمن والمستدام دون عوائق لتوفير الوقود والإمدادات الطبية والمياه لهذه الخدمات المنقذة للحياة .