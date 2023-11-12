مدير مستشفى العودة بغزة: الاحتلال يقصف محيطنا الآن

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور أحمد مهنا مدير مستشفى العودة بغزة ، إن الاحتلال يقصف محيطنا الآن، متابعا : نخدر الحالات ببنج نصفي وهذا هو المتاح.

وأضاف مدير مستشفى العودة بغزة، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on :"نستخدم دواء استحدث في الحرب العالمية الثانية للتخدير في العمليات".

وتابع الدكتور أحمد مهنا :"كل مستشفيات شمال غزة توقفت عن العمل، وأطفأنا المولدات منذ 4 أيام لنقص الوقود".

وقال مدير مستشفى العودة بغزة، :"موجودين في المستشفى منذ 35 يوما، وخزنا كميات كافية من الطحين والدقيق والأرز والبرغل والمعلبات، ولا يوجد منطقة آمنة لا في الجنوب ولا الوسط".