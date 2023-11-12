اليوم السابع
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مدير مستشفى العودة بغزة: الاحتلال يقصف محيطنا الآن

الأحد، 12 نوفمبر 2023 10:29 م
مدير مستشفى العودة بغزة: الاحتلال يقصف محيطنا الآن غزة
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور أحمد مهنا مدير مستشفى العودة بغزة، إن الاحتلال يقصف محيطنا الآن، متابعا : نخدر الحالات ببنج نصفي وهذا هو المتاح.
 
وأضاف مدير مستشفى العودة بغزة، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on :"نستخدم دواء استحدث في الحرب العالمية الثانية للتخدير في العمليات".
 
وتابع الدكتور أحمد مهنا :"كل مستشفيات شمال غزة توقفت عن العمل، وأطفأنا المولدات منذ 4 أيام لنقص الوقود".
وقال مدير مستشفى العودة بغزة، :"موجودين في المستشفى منذ 35 يوما، وخزنا كميات كافية من الطحين والدقيق والأرز والبرغل والمعلبات، ولا يوجد منطقة آمنة لا في الجنوب ولا الوسط".






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