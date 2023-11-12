مدير مستشفى العودة بغزة: الاحتلال يقصف محيطنا الآن

قال الدكتور أحمد مهنا مدير مستشفى العودة بغزة، إن الاحتلال يقصف محيطنا الآن، متابعا : نخدر الحالات ببنج نصفي وهذا هو المتاح.
وأضاف مدير مستشفى العودة بغزة، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on :"نستخدم دواء استحدث في الحرب العالمية الثانية للتخدير في العمليات".
وتابع الدكتور أحمد مهنا :"كل مستشفيات شمال غزة توقفت عن العمل، وأطفأنا المولدات منذ 4 أيام لنقص الوقود".
وقال مدير مستشفى العودة بغزة، :"موجودين في المستشفى منذ 35 يوما، وخزنا كميات كافية من الطحين والدقيق والأرز والبرغل والمعلبات، ولا يوجد منطقة آمنة لا في الجنوب ولا الوسط".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة