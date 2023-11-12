كيف نحمى كبار السن من متحور كورونا مع دخول الشتاء.. استشارى يوضح

كتبت فاطمة خليل

قالت الدكتورة ولاء وسام، أستاذ طب المسنين ومدير مستشفى طب المسنين بجامعة عين شمس، إنه مع دخول فصل الشتاء تتزايد الأمراض التنفسية ومنها متحورات كورونا الجديدة، مضيفة أن كبار السن أكثر الفئات عرضة للخطر للإصابة بكورونا بسبب ضعف جهاز المناعة لديهم والأمراض المزمنة التى تزيد من حدة الإصابة بمضاعفات.

وأوضحت، فى تصريح لـ"اليوم السابع " أن أعراض كورونا تشبه نزلات البرد لذا يجب عدم تجاهل هذه الأعراض وعمل تحاليل وفحوصات لكبار السن للاطمئنان، خاصة مع ظهور متغيرات جديدة للفيروس التاجي.

وأضافت أن الأعراض الشائعة لفيروس كورونا تشمل: التهاب الحلق، التعب والارهاق، الصداع، سيلان الأنف، العطس.

وأكدت أن كبار السن غالبًا ما يصابون بأعراض غير نمطية عند الإصابة بالأمراض، فعند إصابتهم بكورونا يصابون بأعراض غير نمطية مثل الهذيان والضعف العام، قلة التركيز، لذا يجب عند حدوث أى تغيرات تجد على المسن الكشف عند الطبيب فورًا.

ولوقاية كبار السن من متغيرات كورونا الجديدة هذا الشتاء نصحت الدكتورة ولاء وسام، بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية عند الخروج من المنزل، غسل اليدين بالماء والصابون، التقاعد الاجتماعى، الابتعاد عن أى شخص تظهر عليه أعراض برد، تهوية المكان.

وشددت على ضرورة اتباع نظام غذائي صحي لتقوية مناعة المسن من خلال اكل غذاء صحي متوازن مثل الخضار، والفاكهة والأطعمة الغنية بفيتامين سي والزنك مع ضرورة التحكم فى الأمراض المزمنة والسيطرة عليها للوقاية من حدوث أى مضاعفات.