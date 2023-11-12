اليوم السابع
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عودة طفل الشرقية المتغيب لأحضان أسرته.. كان يعمل فى العاشر من رمضان

الأحد، 12 نوفمبر 2023 11:48 ص
عودة طفل الشرقية المتغيب لأحضان أسرته.. كان يعمل فى العاشر من رمضان قوة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي وأسماء شلبى

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كشفت الداخلية، عن حقيقة تغيب طفل في الشرقية، بعدما تداول عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تغيب (طفل ، مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية) .

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة بلبيس بالشرقية من أحد الأشخاص بتغيب نجله عقب خروجه من المنزل لخلافات أسرية، وفى وقت لاحق حضر المُبلغ وبرفقته ابنه المُتغيب، وأكد عودته للمنزل وأنه كان متواجد خلال فترة غيابه للعمل بإحدى المحلات الكائنة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 







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