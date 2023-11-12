اليوم السابع
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شهداء وجرحى خلال قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى عدة منازل شرق خان يونس

الأحد، 12 نوفمبر 2023 05:30 م
شهداء وجرحى خلال قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى عدة منازل شرق خان يونس غزة تحت القصف
أ ش أ

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استُشهد فلسطينيون، بينهم أطفال ونساء، اليوم، الأحد، خلال قصف طائرات الاحتلال الحربية ومدفعيته، على عدة منازل شرق خان يونس جنوب القطاع.

وأفادت مصادر طبية، بوصول أربعة شهداء بينهم طفل وامرأتان، إلى مستشفى غزة الأوروبي، جرّاء قصف منزل فى بلدة بنى سهيلا شرق خان يونس، وكذلك وصول شهيدين وعدد من الجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا فى محيط المستشفى جنوب شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا فى بنى سهيلا، ما أدى لاستشهاد عدد من الأشخاص وإصابة العشرات.







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