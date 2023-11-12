زوج أمام المحكمة: زوجتى حبستنى بسبب نفقات الترفيه والألعاب لأولادى

كتبت أسماء شلبي

أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمها بإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي به والتشهير به والتحايل للزج به بالسجن وصدور حكم قضائي ضده، ليؤكد الزوج:" زوجتي لا تستحق أن تحصل على الحضانة بعد ما سببته لي من ضرر بالغ وطالبت بإسقاطها عنها في دعوي منفصلة".

وأكد الزوج امتناع زوجته عن تنفيذ الأحكام القضائية بالرؤية لصالحه، ومواصلتها تبديد أمواله ومطالبتها له بسدادها لتقدم مستندات تفيد إنفاقها مبلغ 12 ألف جنيه، مما سبب له ضرر مادي ومعنوي.

وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:"عشت سنوات معها في عذاب، استمرت في تعنيفي والإساءة لي، ولاحقتني مؤخراً بدعوي حبس بسبب نفقات الترفيه والألعاب لأولادي".

وتابع:" رفضت الطلاق ودياً، ولاحقتني بعشرات البلاغات والدعاوي، وامتنعت عن تمكيني من رؤية الأطفال، لأعيش في جحيم بعد أن أعلنت رغبتها بالانتقام مني وعاملتني بشكل سيئ، وتسببت لى بالضرر المادي والمعنوي، وذلك لعقابي بسبب اعتراضي علي تصرفاتها الجنونية".

يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا أمتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.