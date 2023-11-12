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روسيا: طائرات التحالف الأمريكية خرقت بروتوكولات تفادى التصادم فى سوريا 4 مرات

الأحد، 12 نوفمبر 2023 04:14 ص
روسيا: طائرات التحالف الأمريكية خرقت بروتوكولات تفادى التصادم فى سوريا 4 مرات سوريا - ارشيفية
أحمد علوى

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أكد مركز المصالحة الروسي، أن طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة انتهكت بروتوكولات تفادي التصادم 4 مرات في سوريا خلال اليوم الماضي.

ووفقا لقناة سبوتنيك الروسية، قال نائب رئيس المركز، فاديم كوليت، في إفادة صحفية مساء السبت، إنه "خلال اليوم الماضي، تم تسجيل 4 حالات انتهاك لبروتوكولات تفادي التصادم من قبل "التحالف الدولي".

وأضاف فاديم كوليت، أن الخرق جاء بسبب بسبب رحلات جوية لطائرات مسيرة لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي.

وأشار إلى أنه في سماء مدينة التنف، التي تمر عبرها الخطوط الجوية الدولية، تم تسجيل 8 انتهاكات للمجال الجوي السوري من قبل زوجين مقاتلات "إف-15" وزوجين من مقاتلات "إف-16".

 







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