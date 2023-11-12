اليوم السابع
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الأحد، 12 نوفمبر 2023 03:25 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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جيش الاحتلال الإسرائيلى ينشر صور جنوده القتلى فى بيت حانون

الأحد، 12 نوفمبر 2023 03:02 م
جيش الاحتلال الإسرائيلى ينشر صور جنوده القتلى فى بيت حانون جنود جيش الاحتلال الإسرائيلى
وكالات

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نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، صورة لـ 4 جنود ضمن خمسة قتلوا في انفجار عبوة ناسفة زرعتها الفصائل الفلسطينية في فتحة نفق حاولوا محاصرته في بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وذكرت القناة 13 العبرية  أن 5  جنود إسرائيليين قتلوا  في غزة خلال محاولتهم التعامل مع فتحة أحد الأنفاق انفجرت بهم.

كما كشف يوسي يوهوشوا، مراسل "يديعوت أحرونوت"، أن التحقيقات الأولية تشير إلى مقتلهم إثر انفجار فتحة نفق ملغمة في بيت حانون شمال غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الحصيلة الإجمالية لقتلاه في الحرب التي أطلقها على قطاع غزة بعدما أعلن أمس مقتل 5 من جنوده سقطوا في شمال قطاع غزة.

 







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فلسطين

جيش الاحتلال الإسرائيلى

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