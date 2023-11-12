جامعة كولومبيا الأمريكية تعلق نشاط جمعيتين طلابيتين بعد تظاهرة بشأن غزة

وكالات

أعلنت جامعة كولومبيا الأمريكية، تعليق جمعيتين طلابيتين نظمتا تظاهرات تطالب بوقف إطلاق النار في النزاع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، متهمة إياهما "بانتهاك متكرر" لقواعد الجامعة.

وبحسب موقع الحرة، قال نائب رئيس الجامعة، جيرالد روزبرج، إنه سيتم تعليق "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" و"الصوت اليهودي من أجل السلام" لفصل الخريف بأكمله.

وأوضح في بيان "تم اتخاذ هذا القرار بعد أن انتهكت الجمعيتان بشكل متكرر قواعد الجامعة بشأن تنظيم أحداث في الحرم الجامعي، ما أدى إلى تنظيم حدث غير مصرح به، على الرغم من التحذيرات وأفضى إلى خطابات تهديد وترهيب".

وأكد روزبرج أن التعليق لن يتم رفعه إلا إذا أبدت الجمعيتان استعدادهما لاحترام قواعد الجامعة، مضيفا "أن ذلك يضمن سلامة مجتمعنا واستمرارية الأنشطة الأساسية للجامعة".