اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 نوفمبر 2023 04:32 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

تظاهر أكثر من 6 آلاف شخص في برلين لدعم فلسطين

الأحد، 12 نوفمبر 2023 04:00 ص
تظاهر أكثر من 6 آلاف شخص في برلين لدعم فلسطين الوضع فى غزة
أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

خرج أكثر من 6 آلاف شخص السبت، في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في وسط برلين، وتم اعتقال عدة أشخاص خلال المسيرة.

وذكرت صحيفة "بيلد" أن "المظاهرات شارك فيها حوالي 6200 متظاهر، ووقعت عدة اعتقالات بسبب رفع لافتات محظورة".

تجدر الإشارة إلى أن السلطات البافارية اتخذت إجراءات ضد الشعار المؤيد لفلسطين وساوتها بجريمة جنائية تندرج تحت مادة كانت تطبق سابقا على الشعارات النازية.

وقال المدعي العام الأول في ميونيخ، أندرياس فرانك، أن "أي شخص يستخدم علنا مواد دعائية لمنظمات محظورة سيحاكم بموجب المادة "86 أ من القانون الجنائي".

 






برلين

تظاهرات دعم غزة

اخبار العالم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة