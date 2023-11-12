ترامب يطالب بنقل محاكمته على الهواء مباشرة ليشهدها الجميع

وكالات

في خطوة أثارت الكثير من الشكوك بين خصومه الديمقراطيين، يؤيد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب جهود المؤسسات الإخبارية لتوفير تغطية تليفزيونية مباشرة لمحاكمته بتهم فيدرالية بالتآمر لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وفي ملف قانوني منسق تم تقديمه إلى القاضية التي حددت موعد بدء المحاكمة في مارس، جادل محامو ترامب بأنه ضحية الاضطهاد السياسي من قبل إدارة الرئيس جو بايدن، ويجب السماح له باستخدام منصة التليفزيون لعرض ظلم الإجراءات.

وبحسب موقع العربية، قالت المذكرة "يرغب الادعاء في مواصلة هذه المهزلة في الظلام.. الرئيس ترامب يدعو إلى إخراج المحاكمة إلى الضوء ويجب أن تتاح لكل شخص في أمريكا وخارجها الفرصة لدراسة هذه القضية بشكل مباشر ومشاهدة الرئيس ترامب وهو يبرئ نفسه من هذه الاتهامات التي لا أساس لها وذات دوافع سياسية".

ولم يشر الطلب المكون من خمس صفحات المقدم إلى قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية تانيا تشوتكان إلى قاعدة المحكمة الفيدرالية المعمول بها منذ عقود والتي تحظر بث إجراءات المحكمة الجنائية.

واستشهد ممثلو الادعاء من فريق المحامي الخاص جاك سميث بهذه القاعدة الأسبوع الماضي في معارضة الجهود التي بذلتها مجموعة من الشبكات الإخبارية، بما في ذلك بوليتيكو، للحصول على إذن لتقديم تغطية مرئية وصوتية للمحاكمة التاريخية لرئيس سابق أو حالي بتهم جنائية.

وقال فريق سميث أيضًا إن التغطية التليفزيونية ستشكل مخاطر على المحاكمة، وربما ترهيب الشهود والمحلفين.

وفي الشهر الماضي، قدمت المؤسسات الإخبارية طلبات رسمية إلى القاضية تشوتكان للحصول على إذن لتقديم تغطية حية للمحاكمة. وأشارت وسائل الإعلام إلى الدرجة غير العادية من الاهتمام بالمحاكمة والتحديات التي من المحتمل أن تواجهها المحكمة في محاولة استيعاب المتفرجين في قاعة المحكمة القريبة من الكابيتول هيل.