اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 نوفمبر 2023 12:13 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

تحرير 1165 مخالفة التحدث فى الهاتف أثناء القيادة

الأحد، 12 نوفمبر 2023 11:54 ص
تحرير 1165 مخالفة التحدث فى الهاتف أثناء القيادة حملات مرورية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي وأسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (75581) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها  (21258) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
ونجحت الجهود في ضبط (531) مخالفة السير بدون تراخيص، و(222) مخالفة دراجة نارية ، و(1165) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و(18) مخالفة موقف عشوائى، و(6) مخالفات شروط التراخيص.

وعاقب القانون المخالفين فيها طبقا للمواد التالية:

- السرعات الجنونية على الطرق

ألزمت الشريحة الخامسة من قانون المرور الجديد فى حالة ارتكاب مخالفة صارخة السرعات الجنونية أعلى الطريق، يتم من خلالها خصم 5 نقاط مرورية، مع تعليق رخصة القيادة لحين الحصول على دورة فى التوعية المرورية وإتمامها بأحد مراكز تعليم القيادة المعتمدة لمدة 10 أيام، بمعدل 5 ساعات يوميًا، مع التحفظ على المركبة لمدة أسبوعين وفى حالة ثبوت الواقعة لا تقل الغرامة عن 4000 جنيه ولا تزيد عن 8000 جنيه.

- استعمال أجهزة تكشف مكان الرادارات على الطرق

توقع غرامة لا تقل عن 4000 جنيه، ولا تزيد عن 8000 جنيه، وخصم 5 نقاط مرورية مع تعليق رخصة القيادة لحين الحصول على دورة فى التوعية المرورية، وبعد إتمام الدورة يتم الدخول فى اختبارات رخصة القيادة.

 

 







السرعة الزائدة

حملات أمنية

ضبط متهمين

عنف

التصدي للجرائم

أخبار الحوادث

حملات مرورية



الموضوعات المتعلقة

المرور تنصح قائدى السيارات بتخفيف السرعة منعا للحوادث بسبب سقوط الأمطار

الأحد، 12 نوفمبر 2023 11:08 ص

تعرف على مواد بقانون المرور تختص بسيارات الدواب

الأحد، 12 نوفمبر 2023 07:00 ص

الأقصر تحتفى بمرور عامين على افتتاح مجمع البغدادى الصناعى.. كلمة السر فى عالم الصناعة وتوفير فرص عمل للشباب.. المحافظ: الوحدات تعمل فى الأغطية والأغذية وتعبئة الزيوت.. ويؤكد تسليم 127 وحدة للمستثمرين.. صور

الأحد، 12 نوفمبر 2023 05:00 ص

بوابة المرور الإلكترونية تتيح نقل قيد أو ملكية السيارة.. اعرف الخطوات

السبت، 11 نوفمبر 2023 03:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة