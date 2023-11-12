بولندا تستقبل 23 ألفا و300 لاجئ أوكرانى خلال 24 ساعة

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أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، السبت، وصول 23 ألفا و300 لاجئ أوكراني إلى البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر "راديو بولندا" - في نشرته الإنجليزية - أن 21 ألفا و700 لاجئ أوكراني غادروا بولندا الجمعة عائدين إلى بلادهم مرة أخرى، لافتا إلى أن بولندا استقبلت منذ بداية العمليات العسكرية في أوكرانيا في فبراير من العام الماضي قرابة 17 مليون لاجئ من أوكرانيا، غادر منهم 15.2 مليون شخص حتى الآن.

وكانت بولندا قد مررت في مارس من عام 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.