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الصحة الفلسطينية: 3 أطفال بالحضانات ماتوا بسبب انقطاع التيار الكهربائى

الأحد، 12 نوفمبر 2023 10:01 م
الصحة الفلسطينية: 3 أطفال بالحضانات ماتوا بسبب انقطاع التيار الكهربائى غزة
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال يقود حرب المستشفيات، والمرضى يموتون.
 
وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، في تصريحات لبرنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، أن هناك 3 أطفال في حضانات الأطفال ماتوا بسبب انقطاع التيار الكهربائي.
 
وتابع الدكتور أشرف القدرة، أن الاحتلال طلب من رئيس مستشفى الشفاء أن يذهب لمنطقة الاشتباكات ليحصل على الوقود. ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إلى أن نتنياهو يخدع العالم، وأين يذهب المرضى والأطفال بعد ترك مستشفى الشفاء؟ موضحا أن الاحتلال يكذب ويناقض نفسه حتى في المؤتمر الصحفي أمام العالم.






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