اليوم السابع
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الصحة الفلسطينية توجه نداء استغاثة عاجلًا للصليب الأحمر لوقف العدوان الإسرائيلى

الأحد، 12 نوفمبر 2023 10:12 م
الصحة الفلسطينية توجه نداء استغاثة عاجلًا للصليب الأحمر لوقف العدوان الإسرائيلى غزة
أ ش أ

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وجهت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة، اليوم الأحد، نداء استغاثة عاجل للجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل الضغط لوقف العدوان الإسرائيلى المتصاعد على قطاع غزة لليوم السابع والثلاثين


جاء ذلك خلال اجتماعٍ طارئ عقدته، مع ممثل اللجنة فى مدينة القدس المحتلة جان فيليب، ومنسق الشؤون الصحية للصليب الأحمر جراهام دوجان

واستعرضت الكيلة الوضع الصحى الكارثى فى قطاع غزة، والاعتداءات التى يشهدها النظام الصحي، حيث توقفت 23 مستشفى من أصل 35 عن العمل بشكل كامل، كما تحاصر قوات الاحتلال العديد من المستشفيات وتمنع الدخول أو الخروج منها للطواقم الطبية والمسعفين والمرضى

وقالت الكيلة إن مئات المرضى والجرحى مهددين بالموت فى أى لحظة جراء قصف المستشفيات ومحاصرتها وانقطاع التيار الكهربائى ونفاد الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية، وانعدام أدنى مقومات الحياة فيها

وأكدت أن الفلسطينيين فى القطاع يعيشون ظروفاً صحية مأساوية، حيث لا مكان آمن ولا توجد أى شروط للبقاء على قيد الحياة كالماء والغذاء والأمان والرعاية الصحية، وفوقها القصف الإسرائيلى الذى أدى إلى استشهاد أكثر من 11 ألف مواطن وإصابة ما يزيد على 27 ألفًا آخرين، وفقدان نحو 3 آلاف تحت الأنقاض

وجددت الكيلة مُطالبتها للمؤسسات والمُنظمات الدولية والحقوقية كافة بالوقوف عند مسؤولياتها من أجل وقف العدوان الإسرائيلى على أبناء الشعب الفلسطيني، والسماح فورًا بإدخال الدعم الصحى والوقود للمستشفيات، والسماح للمرضى بالخروج للعلاج خارج القطاع، وكذلك دخول الفرق الطبية المتطوعة للقطاع، وأيضاً الماء والغذاء







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