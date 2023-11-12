الرئيس السيسي يوفد مندوبًا للتعزية

أوفد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد أ.ح وليد إبراهيم أحمد؛ للتعزية في وفاة اللواء صيدلي متقاعد أحمد كامل، وإبلاغ أسرته خالص العزاء والمواساة.
الرئيس السيسي يوفد مندوبًا للتعزيةالأحد، 12 نوفمبر 2023 10:43 ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ
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