الرئيس السيسي يوفد مندوبًا للتعزية

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أوفد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد أ.ح وليد إبراهيم أحمد؛ للتعزية في وفاة اللواء صيدلي متقاعد أحمد كامل، وإبلاغ أسرته خالص العزاء والمواساة.