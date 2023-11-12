اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الرئيس السيسي يوفد مندوبًا للتعزية

الأحد، 12 نوفمبر 2023 10:43 ص
الرئيس السيسي يوفد مندوبًا للتعزية الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ

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أوفد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد أ.ح وليد إبراهيم أحمد؛ للتعزية في وفاة اللواء صيدلي متقاعد أحمد كامل، وإبلاغ أسرته خالص العزاء والمواساة.







مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رئاسة الجمهورية



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