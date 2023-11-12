الدائرة الثانية إرهاب تؤجل محاكمة متهم بقضية اغتيال اللواء نبيل فراج

كتب إيهاب المهندس - تصوير خالد كامل

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار حماده الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكى والدكتور على عمارة، تأجيل إعادة محاكمة متهم سبق الحكم عليه بالإعدام مع آخرين لاتهامهم بقتل الشهيد اللواء نبيل فراج لجلسة 9 ديسمبر المقبل للمرافعة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين الـ13، تهمة قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل اخرين وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها فى المساس بالأمن القومى للبلاد.

وتم أيضا توجيه اتهام للمتهمين بارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام، واستخدام الإرهاب فى تنفيذ تلك الأغراض.



جلسة اغتيال اللواء نبيل فراج



المستشار محمد عمار



المستشار رأفت زكى



لجنة المحكمة



المستشار محمد عمار



المستشار على عمارة



المستشار حمادة الصاوي



جلسة اغتيال اللواء نبيل فراج



هيئة المحكمة



جلسة اغتيال اللواء نبيل فراج



هيئة المحكمة