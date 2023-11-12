اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الحرب الروسية الأوكرانية.. كييف تعلن صد 59 هجوما روسيا خلال يوم

الأحد، 12 نوفمبر 2023 12:00 ص
الحرب الروسية الأوكرانية.. كييف تعلن صد 59 هجوما روسيا خلال يوم الحرب الروسية الأوكرانية
أ ش أ

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أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية أن القوات الأوكرانية صدت 59 هجوما روسيا فى قطاعات كوبيانسك وباخموت وأفديفكا ومارينكا وشاختارسكى، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت هيئة الأركان - فى بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) - أنه 71 اشتباكا قتاليا وقعوا، فيما لا يزال الوضع العملياتى فى شرق وجنوب أوكرانيا صعبا.


وأضاف البيان - الذى نقلته وكالة أنباء يوكريفورم - أن القوات الأوكرانية تواصل العملية الهجومية فى اتجاه ميليتوبول واتجاه باخموت؛ مما ألحق خسائر فى القوى البشرية والمعدات بالقوات الروسية.


ونفذ سلاح الجو التابع للقوات الأوكرانية - على مدار اليوم - 10 غارات على مناطق تمركز أفراد القوات الروسية وأسلحته وعتاده العسكري.


ودمرت قوات الدفاع الجوى الأوكرانية صاروخا موجها مضادا للطائرات من طراز إس-400.


وضربت وحدات من القوات الصاروخية قطعتين من مدفعية القوات الروسية وستة مجموعات من القوى البشرية والأسلحة والمعدات العسكرية ومنظومتين للدفاع الجوي.


وشن الجيش الروسى هجوما صاروخيا واحدا و41 غارة جوية، ونفذ 44 هجوما باستخدام أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة على مواقع القوات الأوكرانية والمناطق المأهولة بالسكان.







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