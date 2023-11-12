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التعليم توضح أحقية طلاب المدارس الدولية بالتقدم لامتحانات المصريين بالخارج

الأحد، 12 نوفمبر 2023 07:00 ص
التعليم توضح أحقية طلاب المدارس الدولية بالتقدم لامتحانات المصريين بالخارج وزارة التربية والتعليم
كتب ــ محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أنه غير مسموح لطلاب المدارس الدولية بالتقدم للامتحان في جميع المواد على نظام أبنائنا في الخارج لكونها شهادات غير معادلة للمناهج التي تدرس داخل جمهورية مصر العربية إلا بعد إجراء امتحان تحديد مستوى في جميع المواد تحت إشراف الإدارة التعليمية التابع لها الطالب واجتيازه لهذا الامتحان، على أن يقوم الطالب بإحضار بيان نجاح تحديد المستوى في جميع المواد معتمد من الإدارة التعليمية قسم شئون الطلاب والامتحانات بالاضافة إلى صورة من الشهادة الدولية ضمن مستندات التقدم إذا ما رغب بالتقدم للامتحان على نظام أبناؤنا في الخارج تطبيقا للقرار الوزاري 139 لسنة 2013، والقرار (٢٨٤) لسنة ٢٠١٤.
 
وأوضحت الوزارة أن الامتحان الذي يتم عقده عن طريق المنصة الخاصة بامتحانات أبنائنا في الخارج للطلاب المتواجدين خارج جمهورية مصر العربية ويسمح للصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي بأداء الامتحان في المواد القومية ( عن طريق تقديم ملف التقييم باللغة العربية).
 
ومواد اللغة العربية - التربية الدينية - الدراسات الاجتماعية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الاعدادي . ومواد اللغة العربية - التربية الدينية - التاريخ - الجغرافيا - التربية الوطنية للصف الأول الثانوى أما الصف الثاني الثانوي فيؤدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مواد ( اللغة العربية - التربية الدينية - التاريخ - الجغرافيا - المواطنة وحقوق الانسان ويؤدى طلاب الشعبة العلمية الامتحان في مواد ( اللغة العربية - التربية الدينية - المواطنة وحقوق الانسان علما بأنها مواد نجاح ورسوب، ويشترط عند التقدم لاداء الامتحان في المواد القومية إحضار أصل بيان قيد في الصف المتقدم له من المدرسة الدولية التابع لها بالدولة المقيم بها في الخارج بالاضافة الى صورة طبق الأصل من الشهادة الدولية لآخر صف دراسي حاصل عليه الطالب وأصل بيان نجاح في المواد القومية في آخر صف دراسي معتمد من الادارة التعليمية.






وزارة التربية والتعليم

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