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الأرصاد: سحب رعدية بمناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى

الأحد، 12 نوفمبر 2023 11:40 ص
الأرصاد: سحب رعدية بمناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى خرائط الطقس
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر تحديث لخرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية يشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية أحيانا على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وخليج السويس وسيناء.
 
وتابعت هيئة الأرصاد الجوية: يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تغزر أحيانا على بعض المناطق.
 
ويشهد اليوم الأحد ، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد،  معتدل على السواحل الشمالية ، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 20، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 19، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 17، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 19، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 23.
 
 
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