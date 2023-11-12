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الأرصاد: أجواء شتوية على القاهرة الكبرى واستمرار تكاثر السحب الممطرة

الأحد، 12 نوفمبر 2023 01:03 م
الأرصاد: أجواء شتوية على القاهرة الكبرى واستمرار تكاثر السحب الممطرة حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن القاهرة الكبرى تشهد أجواء شتوية الآن، وذلك تزامنا مع  استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرفة.
 
وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 26 درجة مئوية.
 
ويشهد اليوم الأحد، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد،  معتدل على السواحل الشمالية ، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره  على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف  على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.






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