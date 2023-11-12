اليوم السابع
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الأحد، 12 نوفمبر 2023 04:51 م
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إعلام إسرائيل: سماع دوى إطلاق نار فى تل أبيب

الأحد، 12 نوفمبر 2023 04:51 م
إعلام إسرائيل: سماع دوى إطلاق نار فى تل أبيب الشرطة الإسرائيلية
وكالات

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أفادت صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية، اليوم الأحد، بسماع دوى إطلاق أعيرة نارية فى سوق سارونا فى تل أبيب، مما أثار حالة من الذعر فى المدينة.

ولفتت صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية، إلى أنه سمعت صيحات باللغة العربية.

وفى وقت سابق من اليوم، تجمع حوالى 50 متظاهرا فى تل أبيب، للمطالبة بوقف إطلاق النار، وفق ما ذكرت شبكة او بى سى الأمريكية.

وقال تال مينتيك، أحد المتظاهرين لرويترز: "نحن هنا للاحتجاج على القتل العشوائى للمدنيين الذى شهدناه فى الأسابيع الماضية على يد حماس والجيش الإسرائيلى فى قطاع غزة".

وأضاف "ندعو إلى وقف إطلاق النار الآن وإطلاق سراح الرهائن والتوجه نحو حل لإراقة الدماء التى لا تنتهي".

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "الحرب ليس لها منتصرون!"، بينما كانت الشرطة تراقب من السيارات القريبة.







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