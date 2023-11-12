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إصابة 31 شخصا فى انفجار بإيطاليا نتيجة تسرب غاز

الأحد، 12 نوفمبر 2023 12:07 م
إصابة 31 شخصا فى انفجار بإيطاليا نتيجة تسرب غاز الشرطة الايطالية
فاطمة شوقى

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أصيب حوالى 31 شخصا إثر انفجار فى سان لورينزو نوفو الإيطالية، نتيحة انفجار وانهيار جزئى للمبنى، ويرجح أنه ناتج عن تسرب غاز، حيث أن المبنى كان مركز لاستقبال طالبى اللجوء، حسبما قالت صحيفة الجورنال الإيطالية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد تسرب الغاز، حدثت 31 مصابًا حالته خطيرة نُقل بمروحية إلى مستشفى في روما وهو حاليًا في غيبوبة، وبحسب الصحيفة كان المبنى يتكون من شقق صغيرة تؤوي طالبي لجوء معظمهم رجال، وبينهم أيضًا نساء.

ومن ثم يمكن أن يكون تسرب الغاز خارج الهيكل، وأفاد بعض سكان المنطقة عن شم رائحة غاز قبل عدة ساعات من الانفجار، كان الانفجار قوياً لدرجة أنه أدى إلى رمي الركام والنوافذ على مسافة 200 متر.

ومن بين الفرضيات التي يدرسها المحققون أيضا أن تسرب الغاز قد يكون حدث من بعض الأنابيب المتصلة بخزان خارجي يغذي ورشة النجارة على بعد حوالي عشرة أمتار من موقع الانفجار، وتحديدا من أنبوب موجود في تجويف.

وفي الوقت نفسه، فتح مكتب المدعي العام قضية تتعلق بكارثة الإهمال.







ايطاليا

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اصابات

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