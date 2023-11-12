أخبار مصر.. أمطار غدا بأغلب الأنحاء وطقس مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 28

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
الحكومة تنفى ظهور حالات بشرية مصابة بسلالة جديدة من أنفلونزا الطيور
كشف المركز الإعلامى إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن ظهور حالات بشرية مصابة بسلالة جديدة من أنفلونزا الطيور في بعض محافظات الجمهورية، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً أنه لا صحة ظهور حالات بشرية مصابة بسلالة جديدة من أنفلونزا الطيور في بعض محافظات الجمهورية، مُشددةً على أنه لم يتم رصد أي حالة مصابة بإنفلونزا الطيور بأي محافظة من المحافظات على مستوى الجمهورية، مُشيرةً إلى امتلاك مصر نظام قوي من برامج التطعيمات الأساسية والترصد والتقصي للأمراض الوبائية، يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأية أوبئة أو أمراض قد تتسرب داخل البلاد.
قافلة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لغزة تضم 6 شاحنات محملة بـ150 طن مواد غذائية
الأربعاء.. آخر موعد للناخبين الراغبين فى تغيير مركز اقتراع انتخابات الرئاسة
وزارة التموين: مد المنافذ بالسلع الغذائية ضمن مبادرة تخفيض الأسعار
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار مد منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بالسلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن لطرح السلع ضمن مبادرة تخفيض الأسعار.
وزارة التعليم تتيح تسجيل بيانات المرشحين للعمل بامتحانات الثانوية العامة 2024
وزيرة التضامن: تقديم الخدمات العلاجية لـ147 ألف مريض إدمان مجانا
استعرضت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، تقريرا عن مجهودات الخط الساخن للصندوق " 16023" خلال أول 10 أشهر من عام 2023، حيث تم تقديم الخدمات العلاجية لعدد 147 ألفا و272 مريضا "جديد ومتابعة "منهم 15659 مريضا من أبناء المناطق المطورة "بديلة العشوائيات، الأسمرات، المحروسة، اسطبل عنتر ، أهالينا ، وحدائق اكتوبر، وأهالينا ، وحى الضواحى ببورسعيد"، وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي.
جيش الاحتلال يؤكد إصابة 6 إسرائيليين نتيجة إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان
أكد جيش الاحتلال إصابة 6 إسرائيليين نتيجة إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
أمطار متفاوتة الشدة غدا بأغلب الأنحاء وطقس مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 28
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائيه على بعض المناطق .
كما يشهد غدا فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على الوجه البحرى، وأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة، وأمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر .
الأهلى يهزم الخليج السعودى ويحقق المركز الخامس فى كأس العالم لأندية اليد
فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على الخليج السعودى بنتيجة 35 / 34 فى لقاء تحديد المركزين الخامس والسادس بركلات الترجيح فى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقام فى السعودية، لينهى المارد الأحمر مشواره فى المونديال خامساً.
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