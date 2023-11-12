أخبار البورصة اليوم الأحد 12- 11- 2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 12-11-2023، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم البنك التجاري الدولي (مصر)، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، وأوراسكوم للتنمية مصر، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 3.2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 19 مليار جنيه عند مستوى 1.613 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 19 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 19 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: جولدن تكس للأصواف، والعالمية للاستثمار والتنمية، وليسيكو مصر، وشمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، وشارم دريمز للاستثمار السياحي، والعز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، وديجتايز للاستثمار والتقنية، والزيوت المستخلصة ومنتجاتها، ومجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، وأم بي للهندسة، وحق اكتتاب شركة أم بي للهندسة-1، وأجواء للصناعات الغذائية، ونهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، والقاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، وراية لخدمات مراكز الاتصالات، وإيديتا للصناعات الغذائية، وأوراسكوم للاستثمار القابضة، والمصريين للإسكان والتنمية والتعمير، والتعمير والاستشارات الهندسية.

البورصة تخسر 19 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم البنك التجاري الدولي (مصر)، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، وأوراسكوم للتنمية مصر، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 3.2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 19 مليار جنيه عند مستوى 1.613 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 129.9 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 92.92% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.36%، والعرب على 5.72%، واستحوذت المؤسسات على 1.13% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 7.1%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 1.5 مليون جنيه، 539.3 ألف جنيه، 69.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 39.1 مليون جنيه، 22.8 مليون جنيه، 9.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 23910 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 28897 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 10177 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 4732 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 6960 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.60% ليغلق عند مستوى 5362 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 1450 نقطة.

وصعدت أسهم 70 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 89 شركة، ولم تتغير مستويات 45 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة 5 ملايين سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة سبيد ميديكال 46.1 مليون سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 10 آلاف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة الشركة العربية لحليج الأقطان 250 ألف سهم.

أعلنت شركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، شراء المساهم شركة أصول الاستثمار والتنمية العقارية والسياحية (أصول) عدد 157.8 ألف سهم بسعر 0.451 جنيه بقيمة إجمالية 71278 جنيه لترتفع نسبة المساهم من 29.97% إلى 30.07%، ونفذت الصفقة من خلال شركة أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2023، وحققت الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)، إيرادات نشاط بلغت 76.5 مليون دولار خلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 سبتمبر عام 2023 مقابل 74.5 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح 32.1 مليون دولار مقارنة مع 30.2 مليون دولار.

وحققت شركة القاهرة للدواجن، إيرادات نشاط بلغت 8.5 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 سبتمبر عام 2023 بنسبة نمو 81% وجاءت هذه الزيادة بسبب ارتفاع أسعار البيع لجميع منتجات الشركة بسبب عدم توافر العملة الأجنبية منذ بداية العام، وبلغ صافي الربح 1.13 مليار جنيه لأول مرة في تاريخه بصافي أرباح أكثر من 5 أضعاف.

وحققت شركة مدينة مصر، إيرادات نشاط بلغت 4.4 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 سبتمبر عام 2023 بنسبة نمو 48%، وبلغ صافي الربح 1.4 مليار جنيه بنسبة نمو 149.2%.

فيما حققت شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، إيرادات بلغت 171.7 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 سبتمبر عام 2023 بنسبة انخفاض 33.83%، وبلغ صافي الربح 41.9 مليون جنيه بنسبة نمو 413.35%.