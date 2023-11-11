1.47 مليون دولار للمساعدات الإنسانية من سنغافورة إلى قطاع غزة

أ ش أ

أعلنت سنغافورة التبرع بمليونى دولار سنغافورى (أى ما يعادل 1.47 مليون دولار أمريكى) ضمن تبرعات عامة مقدمة للمساعدات الإنسانية للمدنيين فى قطاع غزة المحاصر.

وذكرت شبكة "تشانل نيوز آشيا" السنغافورية، اليوم /السبت/، أن المبلغ المالى يمثل الدفعة الأولى مما جمعته مؤسسة محلية غير هادفة للربح خلال حملة تجميع تبرعات أطلقتها خلال شهر أكتوبر الماضى بهدف الإغاثة الإنسانية للأراضى الفلسطينية، كما أعلنت المؤسسة تجميع أكثر من 4,6 مليون دولار سنغافوري، وستمتد حملتها إلى 17 من شهر نوفمبر الجارى.

وتم الإعلان أيضًا عن دفعة ثانية من البضائع الإنسانية بقيمة 100 ألف دولار سنغافورى مقدمة من جمعية الصليب الأحمر السنغافورية إلى جمعية الهلال الأحمر المصري، لتدخل قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي، حيث تشتمل على إمدادات طبية ومواد غذائية ومياه شرب وأدوات صحية للأشخاص.