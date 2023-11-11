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ولى عهد الكويت: مأساة غزة نتيجة عدم إيجاد حل عادل ونهائى للقضية الفلسطينية

السبت، 11 نوفمبر 2023 03:03 م
ولى عهد الكويت: مأساة غزة نتيجة عدم إيجاد حل عادل ونهائى للقضية الفلسطينية ولى عهد الكويت
رامى محيى الدين

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قال الشيخ مشعل جابر أحمد الصباح ولى عهد دولة الكويت، خلال مشاركته فى القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة غير العادية بشأن غزة المنعقدة بالمملكة العربية السعودية: مازال الفلسطينييون في غزة يتعرضون لجرائم تفوق الوصف على أيادى سلطات الاحتلال الإسرائيلى التي تمارس عقابا جماعيا لا يمكن تبريره بأى شكل من الأشكال ويتعارض مع القوانين الدولية .

وأضاف: أكدت الكويت ان هذه المأساة نتيجة لعدم سعى المجتمع الدولى لإيجاد حل دائم وعادل ونهائى للقضية الفلسطينية، وندعو المجتمع الدول ومجلس الأمن لممارسة دوره في الإيقاف الفوري للعمليات العسكريو ونزيف الدم المستمر وتوفير الحماية الدولية اللازمى للشعب الفلسطيني الشقيق ومنع التهجير القسرى ووقف إطلاق النار، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة ونرحب بالقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعى إلى هدنة إنسانية في غزة .

وأكمل: دولة الكويت تؤكد أن أولى خطوات إحلال السلام في المنطقة تتمثل في حل القضية الفلسطينيى حالا عادلا وشاملا نهائيا وفق القرارات الدولية وستبقى القضية الفلسطينية لها الأولوية في سياسة الكويت الخارجية وأنها ستبقى على موقفها الداعم لحق الشعب الفلسطيني الشقيق لنيل حقوقه المشروعة وفى مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

 







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