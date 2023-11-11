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ولى العهد السعودى: نحن أمام كارثة إنسانية تشهد على فشل المجتمع الدولى

السبت، 11 نوفمبر 2023 01:29 م
ولى العهد السعودى: نحن أمام كارثة إنسانية تشهد على فشل المجتمع الدولى ولى العهد السعودى
رامى محيى الدين

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قال الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودي، في افتتاح القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة غير العادية بشأن غزة، نؤكد إدانتنا ورفضنا القاطع للحرب التي يتعرض لها أشقائنا في فلسطين والتي راح ضحيتها آلاف المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ ودمرت دور العبادة والمستشفيات والبنى التحتية .

وأضاف ولى العهد السعودي: لقد بذلت المملكة العربية السعودية جهودا حثيثة منذ بداية الأحداث لحماية المدنيين في قطاع غزة، واستمرت في التشاور والتنسيق مع أشقائها والدول الفعالة في المجتمع الدولى لوقف الحرب ونجدد مطالبنا بالوقف الفوري للعمليات العسكرية وتوفير ممرات إنسانية لإغاثة المدنيين وتمكين المنظمات الدولية من أداء مهامها ودورها، ونؤكد الدعوة للإفراج عن الرهائن والمدنيين والأبرياء.

وتابع ولى العهد السعودي: نحن أمام كارثة إنسانية تشهد على فشل مجلس الأمن والمجتمع الدولى في وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقوانين والأعراف الدولية والقانون الدولى وتبرهن على ازدواجية المعايير وتهدد الأمن والاستقرار العالمى مما يتطلب جهدا جماعيا فعالا لوضع حد لهذا الوضع المؤسف، وفك الحصار وإدخال المساعدات، وتؤكد المملكة رفضها القاطع للحصار والتهجير وتحمل سلطات الاحتلال مسئولية الجرائم المرتكبة .

 







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