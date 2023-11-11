وزير الخارجية السعودى: لا استقرار إلا عبر السلام وكسر حصار غزة

إيمان حنا

قال وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان، خلال المؤتمر الصحفى الختامى للقمة العربية الإسلامية المشتركة بالرياض، إن القادة أجمعوا على رسالة موحدة مفادها ضرورة إنهاء الحرب فى غزة، وكسر الحصار المفروض على المدنيين، وإدانة المجازر الوحشية والممنهجة بحق أبرياء غزة، وسياسة العقاب الجماعى من قبل العدوان الإسرائيلى.

وأكد أن المطالبات العربية الإسلامية تبدأ بتحقيق دولي فوري في جرائم الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلى.

أضاف بن فرحان: إننا نراقب ازدواجية المعايير ونقيم مصداقية العمل الدولى، ونعمل على إنشاء وحدتي رصد لتوثيق كافة الانتهاكات الإسرائيلية وندعو منظمة الأسلحة الكيماوية للتحقيق فى استخدام إسرائيل أسلحة محرمة ، وأضاف بن فرحان:" نحن ننادى بالسلام والطرف الىخر يبتعد عنه" .

وأشار إلى مطالبة القمة بالوقف الفورى لإطلاق النار فى غزة وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية ، وأيضا مطالبة المحكمة الجنائية الدولية استكمال التحقيق ضد الجرائم التي تنتهكها إسرائيل، وإنشاء وحدتي رصد إعلامية لتوثيق الجرائم .

وأكد بن فرحان، أنه لا مجال للاستقرار فى المنطقة إلا عبر تحقيق السلام ، مشيرا إلى أن تهجير الفلسطينيين جريمة حرب، مطالبا جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل.

وأشار إلى مطالبة مجلس الامن باتخاذ قرار حاسم يلزم إسرائيل بوق فالعدوان على غزة ، ورفض توصيف مجازر غزة وتبريرها بـ"الدفاع عن النفس" ، وأشار إلى القرار المشترك بتشكيل لجنة من وزراء الخارجية العرب للعمل على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني والدفع نحو عملية سلام حقيقية تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية