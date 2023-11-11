وزيرة الصحة الفلسطينية: الاحتلال قصف مستشفى الشفاء بالفوسفور الأبيض

كتب محمد عبد العظيم

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أن الاحتلاف قصف مستشفى الشفاء بالفوسفور الأبيض، متابعة: "المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية عن جرائم الاحتلال بالمستشفيات في غزة"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل لليوم الـ36 على التوالي عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة بقصفها جوًا وبحرًا وبرًا، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما لا يزال هناك المئات تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم بسبب الأوضاع الميدانية الخطيرة.

وتواجه سيارات الإسعاف صعوبة بالغة في نقل الجرحى وجثامين الشهداء، بسبب استمرار القصف الإسرائيلي على عديد المناطق في قطاع غزة.